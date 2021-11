Christian Eriksen empieza a sentirse futbolista nuevamente. Luego de que un paro cardiorrespiratorio diese el susto de la Eurocopa y las especulaciones alrededor de su futuro como jugador llenasen las portadas de los medios a lo largo del planeta, el danés habría llegado a un acuerdo con Inter de Milan para volver lo antes posible a la actividad.

El volante de 29 años ha terminado los estudios pertinentes para saber que tan viable era o no que pudiese volver a vestirse de corto. Si bien el resultado de dichos análisis no le impedirán desarrollar actividades deportivos de manera común y corriente, las leyes en Italia impiden que alguien que haya sufrido lo que le ocurrió en la Euro puede competir de manera profesional en la Serie A. El desfibrilador colocado en su corazón hará que más pronto que tarde, su etapa en Inter llega a un punto de no retorno.

Regreso a casa

Desde el Corriere dello Sport confirman que el jugador cuenta desde hace unos días con el alta médica y deportiva para entrenarse, por lo que se encuentra impaciente por volver a sentirse futbolista a sus 29 años. Inter de Milan desea darle una mano y espera que en los días que vienen llegue una rescisión de contrato pactada con el danés para que este pueda poner rumbo a una liga donde las regulaciones deportivas le permitan ejercer su profesión.

El medio italiano segura que si bien podrían esperar hasta enero para realizar un traspaso, en Inter conocen del deseo de Eriksen por volver lo antes posible. Ajax parece ser el lugar que volverá abrirle las puertas a quien entre 2009 y 2014 jugase para el equipo de Ámsterdam. El danés podrá jugar en la Eredivise con un desfibrilador en el pecho tal y como ocurre con el capitán del equipo Danny Blind.