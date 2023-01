El cierre de la jornada 16 tuvo el esperado duelo entre el líder Napoli y el siempre animador Inter. La Serie A de Italia arrancó el 2023 a lo grande con este partido estelar en donde se concretó el final del invicto del conjunto 'partenopeo'. Los 'nerazzurri' hicieron mejor las cosas y se llevaron un importante premio en el Giuseppe Meazza.

Edin Dzeko marcó el único gol del partido para la victoria de Inter por 1-0 ante Napoli, que pierde su primer partido en 16 fechas jugadas en la Serie A. Este resultado favorece a Milan, Juventus y al propio equipo de Simone Inzaghi, que se acercan al primer lugar que todavía ostentan los de Luciano Spalletti.

El conjunto lombardo siempre hizo méritos para llevarse el encuentro. Desde los primeros minutos se llevó por delante a un conjunto napolitano que, por momentos, pareció indolente como si no fuese el líder de la Serie A. Con un buen trabajo por las bandas con Darmian y Dimarco llegando al ataque, con un movedizo Lukaku y las buenas acciones de Barella, los de Inzaghi merecieron el gol.

En la primera mitad, la más clara llegó tras una buena jugada colectiva, directa y a un toque que terminó con el remate sobre el aire de Barella, pero la pelota se fue por arriba de la portería defendida por Meret. Sin embargo, Inter encontró el gol en el segundo tiempo: un centro de Dimarco sobre el minuto 56 encontró la cabeza goleadora de Dzeko para el 1-0. Fue el séptimo gol del bosnio en esta Serie A.

VIDEO: GOL DE DZEKO (1-0)

Napoli no encontraba respuestas. No aparecía Osimhen, muy bien encimado por Skriniar o Acerbi. Kvaratskhelia la pasó mal en su costado cuando le doblaban la marca y ni el ingreso del mexicano Hirving Lozano pudo cambiar la pobre imagen. La única chance clara la tuvo llegando al minuto 90 cuando Raspadori tuvo un remate certero y forzó a una impresionante atajada de Onana. Fue lo único claro del visitante.

Inter se permitió mostrar a su campeón del mundo: Lautaro Martínez, quien tuvo sus primeros minutos tras la Copa del Mundo. Su compatriota Joaquín Correa (no fue al Mundial por lesión) también tuvo minutos, pero no tuvieron situaciones de peligro claras para marcar. Aún así, los 'nerazzurri' no sufrieron y se llevaron el gran duelo en el Meazza para emparejar la Serie A.