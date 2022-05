Luis Ezequiel ‘Chimy’ Ávila repasó todos los temas en los micrófonos de Bolavip en una entrevista donde también llegamos al apartado selecciones. El argentino analizó sus posibilidades en la Albiceleste de Lionel Scaloni, así como el que haría si Luis Enrique y la selección española requieren sus servicios.

A sus 28 años el delantero de Osasuna sueña en grande y tras varias temporadas consolidado en el viejo continente, el Chimy Ávila sigue trabajando para poder decir presente en el fútbol de selecciones. En medio de lo que es el mejor momento de Albiceleste en las últimas décadas, consultamos al rosarino sobre sus chances de meterse en un equipo que de la mano de Scaloni ya piensa en Qatar.

El Chimy se mostró optimista y no cerró la puerta al hecho de poder verle con la Albiceleste: “Sabemos que es muy complicado por la clase de jugadores que hay, hay uno más bueno que otro. Me pone contento cuando entran chicos nuevos por que soy argentino y quiero ver a mi Argentina en lo más alto posible. Es cuestión de seguir trabajando y si me llega ojalá sea pronto y no cuando este viejo (risas), tampoco me vuelvo loco. Mi pensamiento hoy por hoy es llegar a mi máximo nivel”.

¿Adónde va el Chimy si le llaman las dos?

“Soy argentino, con eso te digo todo. Dicho esto y como hablamos siempre con mi mujer, España me ha dado la felicidad y la tranquilidad a mi familia, soy muy agradecido. Mucha gente no estará de acuerdo, se enojarán o me dirán ‘vende patria’, pero a toda esa gente le preguntaría que haría en mi lugar. Les diría que vengan a mi sitio, los sentaría a todos en un estadio y les preguntaría que harían. 98% te dirán ‘vende patria’, pero sé que ese 98% pensarían distinto si estuvieran en mi lugar”, confesaba el rosarino ante nuestros micrófonos.

Sobre si en alguna oportunidad ha podido conversar con Lionel Scaloni sobre la posibilidad de sumarse, confeso: “Nunca hemos hablado sobre el tema. Un día lo saludé y hablamos cuando él era el DT de mi hermano en la Sub 20, en el torneo de La Alcudia en Valencia. Fui a visitar a mi hermano y nos saludamos, pero nada más”.