James Rodríguez continúa en el fútbol de Qatar, pero aguarda por una definición de su futuro en la parte final del mercado de verano europeo. Un regreso al fútbol español podría darse luego de que se ha ofrecido al Valencia y lo ha manifestado en una entrevista. Pero, a la vez, también dio algunas sorprendentes revelaciones como lo que pasó con su fichaje frustrado a Atlético de Madrid.

El colombiano supo jugar en Real Madrid y hasta ser figura, pero la llegada de Zinedine Zidane le quitó protagonismo, el cual fue a buscar a Alemania para jugar en Bayern Múnich. Dos buenas temporadas en el fútbol alemán lo llevaron incluso a los 'bávaros' a considerar su continuidad, pero la oportunidad de volver a España y jugar en Atlético de Madrid lo llevaron a pedir que no hagan uso de la opción de compra para seguir en Baviera.

"Hay un interés desde marzo (de 2019), el Bayern me quiere comprar en ese momento. Yo quería estar cerca de mis dos hijos, en Múnich estaba solo, entonces yo le toco la puerta al gerente del Bayern y le digo que pasa esto, esto y esto. Le manifiesto que no hagan uso de la opción (...) Al final dicen que sí y se da todo (para ir a Atlético de Madrid). Se habla de contrato y precios", reveló el ahora futbolista del Al-Rayaan de Qatar en una entrevista con SportPlus. "Simeone me quería en ese momento, hablé con él", agregó.

Pero, al final, el fichaje se frustró porque Real Madrid decidió no venderlo a Atlético de Madrid y hubo una razón particular que el propio James Rodríguez le contó a Edu Aguirre. "Influyó mucho el 7-3 que jugaron en Estados Unidos (amistoso por la International Champions Cup en julio de 2019). El Madrid dijo que no iba porque no y, al final, me tuve que quedar porque sabía que no iba a jugar", afirmó.

"No le echo la culpa a nadie, pero pienso que fue un año perdido porque no pudo jugar mucho, pero al final en el fútbol tú no te mandas solo, tú tienes jefes y debes asumir eso. No pasa nada", sentenció James Rodríguez respecto a la decisión de Real Madrid. Un fichaje a Atlético de Madrid luego de una derrota 7-3 hubiese sido toda una daga para el 'madridismo'.