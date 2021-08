Joan Laporta volvió a ponerse en frente de los medios de comunicación para explicar la económica de un club devastado en lo que fue su respuesta a Bartomeu tras la carta del expresidente contra la actual directiva. En medio de todo esto, el nuevo mandamás Culé fue consultado por la salida de Lionel y aseguró: "Entre Barcelona y Lionel Messi hay un disgusto mutuo".

Quiso cerrar de arranque la chance de un choque con el argentino: "Pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando. Hemos avanzado el post Messi dos años. Su presentación ha sido con sensaciones contradictorias, como todos los barcelonistas, hubiera preferido verlo en el Barça aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barça está por encima de todos. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz, se lo merece”.

"Estamos convencidos de que se han tomado las decisiones que se debían tomar. Lo de Messi es triste, pero era necesario. Porque la institución está por encima de todos. Hubiéramos puesto todo muy en riesgo. La situación es dramática. Tiene solución, pero es dramática. Si esto hubiera ocurrido más tarde, hubiéramos tenido uno o dos años más de Messi, pero la situación la tenemos ahora", continuaba Laporta.

Los silbidos de hace 48 horas

El dirigente aseguró que no hay bronca con el rosarino: "No se pitó a Messi en el Camp Nou, lo que pasa es que el público defiende el Barça y sabe de la unidad que necesita el equipo. Sobre el abrazo, en unas negociaciones que las dos partes esperábamos que fructificaran pues no salieron. Hay un disgusto mutuo. Yo personalmente le tengo la misma estima que le tenía, una lástima que esto no acabara como queríamos".

“Nuestra voluntad era que se quedara. Cuando vimos la situación de la entidad, pensamos que era mejor priorizar los intereses del club. Llegamos a dicha conclusión porque los resultados económicos son dramáticos y porque para hacer dicha operación teníamos que hipotecar el club”, acabó un Laporta al que de nuevo se lo vio afectado por la marcha de Messi.