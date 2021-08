Fútbol Club Barcelona empezó con pie derecho su participación en LaLiga luego de derrotar por 4-2 a Real Sociedad en el Camp Nou. Los de Ronald Koeman dieron muestras más que positivas de los visto en la pretemporada, aunque todo no fueron sonrisas. Jordi Alba se plantó en rueda de prensa para mostrar su enojo por las especulaciones que le relacionan con la salida de Messi.

El lateral había recibido algunos pitos en el trofeo Joan Gamper ante Juventus luego de que algunos medios asegurasen que no quiso bajarse el sueldo, ítem más que relacionado con el adiós de Messi al club de su vida. Tras unos días de silencio, manifestó su enojo y aclaró lo que se viene para los capitanes del Barcelona.

"Creo que han salido noticias mías desde hace mucho tiempo, desde antes de la Eurocopa, pero a mí nadie del club me ha pedido nada hasta hace dos o tres semanas. Siempre he querido ayudar al club y creo que nadie tiene que dudar de mi persona. Nadie tiene que dudar de lo que yo quiero al Barça. Llevo 10 años aquí más 8 en fútbol formativo”, empezaba el defensor.

Palabras para Laporta

Alba aseguró que las preguntas alrededor de la ya tan famosa reducción de masa salarial deben ser realizadas al presidente: “Estaría bien que le preguntarais al presidente. Mi predisposición siempre ha sido la misma. Por timing le tocó a Piqué, pero no tiene que haber ninguna duda… A mí me duele que se digan mentiras. Creo que he demostrado lo que siento por el Barcelona”.

"Sólo digo la verdad. Se ha hablado muchísimo en mi nombre. A mí no me llamó nadie antes de la Eurocopa. Eso es falso. Cuando el club habla conmigo, mi predisposición es alta. Soy de la casa. Viviré toda mi vida aquí en Barcelona. Que se dude de mi compromiso, me jode muchísimo. Como el presidente todavía no ha hablado de este tema específicamente, supongo que hablará y dirá la verdad, por supuesto", finalizaba el lateral de 32 años. ¿Responderá Laporta?