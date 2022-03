Fue un avance de una larga entrevista que sostuvo el presidente de Barcelona con Mundo Deportivo, el tradicional medio catalán. Uno de los tantos temas que se tocaron en la conversación fue el presunto interés y acercamientos recientes por Kylian Mbappé.

Hay que decir que el máximo dirigente de la institución Culé fue tajante al momento de responder sobre ese rumor que surgió desde Francia con el diario L’Equipe: “creo que esto forma parte del Show Business del fútbol, no tengo nada que decir al respecto”.

“Aquí todo el mundo es libre de ir lanzando mensajes y proclamas y ya sabemos que esto forma parte del mundo del fútbol, que los grandes clubs se interesen por grandes jugadores. Pero yo no voy a entrar, y me tenéis que permitir no hacerlo, a hablar de jugadores porque si lo hago lo único que puedo hacer es perjudicar los intereses de nuestro club”, fue su dura respuesta a los medios que han iniciando con ese supuesto interés.

Fue claro en manifestar que no habla de jugadores para no incrementar su valor en el mercado: “si hablamos de un jugador y tuviéramos la intención de ficharlo incrementaríamos el precio. Ni con este jugador ni con otros quiero entrar a comentar temas porque perjudicaría los intereses del club”.

Señaló además que desde cada uno de los departamentos del equipo se esfuerzan por hacer del club más competitivo y devolverlo a la gloria: “la secretaría técnica y la dirección deportiva están trabajando para mejorar nuestra plantilla, que cada vez está mejor, cada vez estamos más satisfechos”.

“Quiero que se entienda claro que nosotros priorizamos al equipo por encima de todo, un equipo reforzado en cada una de sus líneas y lo que no participamos es en lo de encumbrar a jugadores o buscar jugadores que sean más que el equipo. Lo que queremos reforzar es el equipo que tenemos que juega en base a un sistema genuino del Barça”, fueron sus palabras políticamente correctas para con la fanaticada.

Y finalmente no quieren perder el ADN que hizo famoso al conjunto Blaugrana, “el club pensamos que es lo que el equipo de fútbol necesita, este estilo genuino que para mí es la clave de todo y es lo que tenemos que hacer, un equipo que pueda jugar a este sistema con jugadores de gran talento”.