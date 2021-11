Tras el papelón del 6-1 de Bodo Glimt a Roma en Noruega en octubre por la UEFA Conference League, los equipos volvieron a chocar este jueves en la cuarta fecha de la fase de grupos de la flamante competencia internacional de clubes europeos.

La Loba tuvo otra floja actuación y no logra despegar en el Grupo C. Fue 2-2 y los de José Mourinho se salvaron de un nuevo papelón al salvar sobre la hora lo que parecía otra caída ante el débil equipo noruego. El brasileño Ibañez convirtió el gol de la igualdad que mantienen a los italianos en zona de clasificación.

Tras el partido, el entrenador portugués volvió a quejarse de la actuación de los árbitros en charla con Sky Sports, en declaraciones levantadas por As: "Hubo dos penaltis clarísimos, y luego la gente diga lo que quiera. Ellos dispararon a puerta dos veces y marcaron dos goles, nosotros muchos más, marcamos dos goles y nos quitaron dos penaltis".

Y luego arremetió directamente contra el árbitro Anastasios Papapetrou: "Él ahora se va tranquilo a Grecia, no tengo nada en su contra, pero quizás en la Conference League haya árbitros malos, que están empezando ahora su carrera. Cuando nos metieron seis no dije nada, ahora no puedo callar: hay dos penaltis claros".

Lo cierto es que Roma se ubica en la segunda posición de la zona con 7 unidades, una detrás de Bodo Glimt, mientras que Zorya Lugansk ocupa el tercer puesto, con 6 puntos. El elenco italiano enfrentará a los ucranianos el 25 de noviembre en el Estadio Olímpico y cerrará la fase ante los búlgaros como visitante el 9 de diciembre.