Roma se recuperó este domingo en la Serie A con un triunfo ante Genoa como visitante para quedar en la cuarta colocación en la liga. Los de José Mourinho encontraron los goles de la victoria sobre el cierre del partido a través de un protagonista sorpresa.

El entrenador portugués mandó a la cancha a Felix Afena-Gyan a los 30 minutos del complemento, cuando las chances de obtener los tres puntos se iba esfumando. El ghanés de 18 años marcó rápidamente la primera diferencia y redondeó el 2-0 definitivo en el final.

El delantero salió a festejar su primera anotación con Mourinho y el ex Tottenham luego admitió a DAZN qué era lo que había ocurrido: "Le prometí un par de zapatos muy caros, por 800 euros, y vino a verme para asegurarse de que no se me olvidara".

Y Mou no tardó en pagar la apuesta. Este lunes apareció con una bolsa con las costosas botas para entregárselas a Afena-Gyan, que se las probó delante de él con una sonrisa en el rostro. "Estoy muy feliz. Agradecido al señor", escribió el ghanés.

El atacante africano había debutado como profesional a fines de octubre en el duelo ante Cagliari y este domingo, en su tercer partido en primera, se llevó todas las miradas con un valioso doblete que lo puso en el mapa de jóvenes con proyección.