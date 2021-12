Josep Pedrerol, contra un jugador de Barcelona: "Soy culé y no lo quiero ver más con la del Barça"

Una bomba de tiempo estalló este miércoles en la Champions League. Barcelona había comenzado la fase de grupos de la peor forma posible y, en la última fecha, estalló con la eliminación del conjunto catalán, relegado hacia la Europa League de cara a la segunda mitad de la temporada.

Con Xavi Hernández como nuevo entrenador, los fanáticos del club renovaron la esperanza con la ilusión de conseguir una agónica y milagrosa clasificación. Sin embargo, delante de ellos estuvo Bayern Múnich, que fue una aplanadora durante toda la competencia y no tuvo piedad ante el Barça.

Así, el cojunto culé bajará hacia el segundo torneo continental de clubes en importancia tras 17 años, en donde buscará tener un buen papel allí. El lunes se sortearán los cruces y Barcelona enfrentará a uno de los escoltas de los grupos de la Europa League con el pase a los octavos de final como premio.

La eliminación de los catalanes fue el tema más tratado en El Chiringuito este miércoles y Josep Pedrerol, el conductor del ciclo, se mostró dolido por el descenlace en su columna. Además, disparó directamente contra Clément Lenglet, que fue titular en la goleada ante los bávaros.

El periodista volvió a mencionar que es hincha del blaugrana y estalló contra el zaguero: "No pueden permitir que Lenglet vuelva a vestir la camiseta del Barça. No se puede permitir. Soy culé y no lo quiero ver más con la camiseta del Barça".