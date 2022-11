Manchester City buscará superar su primer desafío en la Copa de la Liga de Inglaterra 2022-2023 cuando se enfrente HOY, miércoles 9 de noviembre, con Chelsea en el marco de la tercera ronda. En este escenario, el equipo arriba con una duda en la formación, ya que se mantiene la incógnita acerca de la presencia de una de las figuras del plantel: Erling Haaland.

El futbolista noruego se convirtió en una de las estrellas del conjunto dirigido por Pep Guardiola desde su incorporación a la institución británica, que lo fichó en el reciente mercado de pases desde Borussia Dortmund a cambio de un importe estimado en 60 millones de euros.

Pese a los pronósticos, el delantero experimentó una rápida adaptación a la Premier League y logró encajar en la filosofía de juego que pregona el entrenador catalán. De hecho, acumula 23 goles y tres asistencias en sus primeros 17 partidos en el club entre todas las competencias.

Sin embargo, un imprevisto lo obligó a perderse algunas de las recientes presentaciones de los Ciudadanos. Aunque regresó a la actividad el último fin de semana, se mantiene en duda su participación en el compromiso frente a los Blues por la Carabao Cup debido a que no se encuentra en óptimas condiciones físicas.

¿Juega Haaland en Manchester City vs. Chelsea por la Copa de la Liga de Inglaterra?

El atacante se encuentra a disposición para jugar, pero lo más factible es que comience el partido desde el banco de los suplentes. Esto se debe a que no arriba al duelo en su mejor estado físico y, en consecuencia, el cuerpo técnico no pretende correr un riesgo excesivo.

Cabe destacar que el surgido en Bryne, con pasado en Molde y Red Bull Salzburgo, había sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo el pasado martes 25 de octubre en el marco del empate 0-0 ante Borussia Dortmund por la UEFA Champions League.

Por este motivo, el jugador debió ausentarse de la victoria 1-0 ante Leicester City por la Premier League y del triunfo 3-1 frente a Sevilla por el certamen continental. Luego, regresó a la actividad el reciente sábado 5 de noviembre, cuando disputó 20 minutos y anotó el gol para derrotar 2-1 a Fulham por el campeonato de la máxima categoría del fútbol inglés.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre la presencia de Haaland ante Chelsea?

En conferencia de prensa, Guardiola sembró dudas sobre la participación de Haaland en el choque de Manchester City ante Chelsea por la Carabao Cup. "Todavía no está perfecto. Ya veremos este miércoles y el sábado (vs. Brentford). Está mejorando", explicó.

Luego, el ex estratega de Barcelona y Bayern Múnich siguió su análisis. "Lo importante es que el hueso no está roto, por lo que no hay daño, solo el ligamento está un poco dañado. No está perfecto en este momento, pero en una semana o 10 días puede pasar cualquier cosa", concluyó.

¿Cuándo juegan Manchester City vs. Chelsea por la Copa de la Liga de Inglaterra?

El partido de Manchester City vs. Chelsea se llevará a cabo HOY, miércoles 9 de noviembre, en el Etihad Stadium.