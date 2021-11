Jürgen Klopp reconoció que no se esperaba los resultados de Liverpool en la Champions League

El último 26 de agosto, en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, nadie se esperaba que un equipo del grupo de la muerte se clasificara de forma tan contundente y dominante sobre el resto de los clubes a los octavos de final de la competencia.

Este miércoles, Liverpool volvió a obtener una victoria y se metió en la siguiente ronda con puntaje ideal a falta de dos fechas. Los de Anfield Road derrotaron a Atlético de Madrid por segunda vez consecutiva, luego de las victorias ante Porto y Milan, los otros equipos que completaban a la exigente zona.

Además de la clasificación, los de Jurgen Klopp se aseguraron también la primera posición de la zona, que los favorecerá de cara al sorteo entre los 16 mejores de la competencia. El entrenador alemán se mostró orgulloso y sorprendido en la rueda de prensa tras el duelo ante el Colchonero.

"No hubiese esperado esto cuando vi qué grupo nos tocó. Hemos hecho el trabajo, pero ya sabemos que quedan dos partidos y hay que hacer todo lo que podamos para ganarlos", destacó el DT de Liverpool, que debe enfrentar ahora a Porto en Anfield Road y a Milan como visitante.

Sobre el duelo ante los de Simeone, Klopp explicó por qué hubo tanta superioridad entre uno equipo y el otro: "El Atlético empezó atacando, pero no les dejamos hacer. Marcamos dos goles y jugamos un gran fútbol. Pudimos marcar más. Tuvimos bastantes ocasiones en el segundo tiempo". Pero luego remarcó una aspecto negativo de la noche: "No ha sido perfecto, porque lo peor es que Firmino se lesionó. Eso no está bien".