Aún con la espina de haber perdido la última final ante Real Madrid en el Parque de los Principes, Liverpool afronta desde este miércoles una nueva Champions League. El elenco inglés visitará a Napoli en la apertura de la acción por el Grupo A.

Este martes, la previa del duelo comenzó a calentarse y no fue específicamente por algo futbolístico. Es que Jürgen Klopp reaccionó con enojo ante la consulta de un periodista en la conferencia de prensa de cara al choque en el Estadio Diego Armando Maradona.

Liverpool, a través de Twitter, publicó un comunicado para alertar a sus hinchas que viajaron a la ciudad italiana: "Los fanáticos no deben congregarse en áreas públicas y deben evitar aislarse en áreas alejadas de la zona portuaria de la ciudad. Le recomendamos encarecidamente que evite el centro de la ciudad. Si elige visitar, tenga en cuenta que puede ser objeto de robo, robo o asalto".

Ante aquel mensaje, el periodista le consultó al entrenador alemán si creía que Nápoles es una ciudad insegura y provocó su reacción: "Es una pregunta vergonzosa. Estás buscando titulares. ¿Vives en Nápoles, crees que es una ciudad peligrosa?".

Y continuó: "Yo no lo sé, no vivo una vida normal en Nápoles, llegó aquí y me voy al hotel... Sabes perfectamente que hablaban de lo que puede ocurrir si ciertos hinchas se encuentran con ciertos hinchas, pero eso no tiene nada que ver con la ciudad. No estoy aquí para crear titulares para ti, parece que no saben qué preguntarme y no es un problema, porque me encantaría irme al hotel, sinceramente, para pensar en el partido".