Juventus intenta rebajar la ficha de Álvaro Morata para ejercer su compra, pero Atlético de Madrid no cede.

Juventus no la tiene fácil: Atlético de Madrid se planta con Morata

Álvaro Morata se ha convertido en un futbolista clave en la planificación de Massimiliano Allegri en Juventus. El club bianconero intenta negociar la rebaja del traspaso definitivo del delantero, pero Atlético de Madrid no parece dispuesto a ceder por el español.

Tal y como informaba La Gazzetta dello Sport horas atrás, Juventus espera tener una reunión con la dirigencia de Atlético de Madrid en las próximas horas para negociar el precio del taspaso definitivo de Álvaro Morata. Vale recordar que el jugador es propiedad del equipo rojiblanco y se encuentra a préstamo en Turín.

El gran problema que enfrenta la Vecchia Signora es la cláusula de 35 millones de euros que impusieron los españoles en el trato por la cesión del jugador. La directiva bianconera intenta rebajar esta cifra e incluso se habla de que ofrecerían a Moise Kean como parte del pago.

Atlético no cede

Según informa el diario AS, Atlético de Madrid no solo se opone a regalar a su delantero, sino que no descarta que este tenga un rol clave en el plantel para la temporada que viene. Con la partida de Luis Suárez, Diego Simeone necesita una ficha confiable en la delantera.

De este modo, queda claro que Atético de Madrid no pretende dejar ir a Morata tan fácil. De no tomar el lugar de Suárez en el plantel, se espera que los colchoneros vendan su ficha al valor que consideren correcto. Se sabe que el atacante tiene mercado en la Premier League, por lo que Juventus no tiene un camino sencillo para conseguir el traspaso.