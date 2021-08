La directiva de Juventus no está para nada contenta con las formas de Cristiano Ronaldo de pedir su salida y tomaron una importante decisión.

Cristiano Ronaldo ha sido el foco de atención en el mercado de la Serie A durante los últimos días. La decisión del portugués de no jugar desde el arranque el partido debut de Juventus en la Serie A ante Udinese ha generado un gran revuelo y el club no está para nada contento. Es por esto que la Vecchia Signora ha tomado acciones en contra del portugués.

Luego de días de rumores que lo vinculaban con Manchester City y PSG, Cristiano Ronaldo se negó a saltar a la cancha desde el inicio en el primer partido de la temporada en el Calcio. El jugador había pedido no ser alineado en el XI titular mientras se busca una "solución en el mercado de pases" a su situación.

La prensa italiana ha dejado en claro que CR7 quiere partir de Turín en este mercado, pero no la tendrá fácil. A un año del vencimiento de su contrato, Juventus no ve con malos ojos monetizar su ficha y liberar su inmensa carga salarial en este mercado. Sin embargo, esto no significa que regalarán al jugador.

Juventus le pone los puntos claros a Cristiano

Según informa Corriere dello Sport, la Vecchia Signora solo dejará ir a Cristiano Ronaldo de recibir una oferta de 25 millones de euros. También accederían a dejarlo ir en caso de que se les ofrezca otro jugador de valor a cambio, como lo puede ser Mauro Icardi en caso de negociar con PSG. Sin embargo, este estará de baja por lesión por al menos 3 semanas.

Fuente: Getty

Mientras tanto, Massimiliano Allegri ha tomado sus acciones ante las malas formas del portugués. Si bien CR7 es un jugador de valor para el entrenador, este no lo considera imprescindible. Es por esto que el italiano ha decidido retirar todos los privilegios al futbolista. Esto quiere decir que, de quedarse en el equipo, puede dejarlo en el banquillo o sustituirlo cuando así lo considere.