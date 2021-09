Cristiano Ronaldo regresó a uno de los lugares donde fue feliz en su carrera. Manchester United ya lo ha recibido con la camiseta número 7 y sólo queda presentación oficial en el Old Trafford para los próximos días. Las negociaciones entre el portugués y el conjunto inglés se dieron muy rápido, pero al parecer, el acuerdo ya databa de un mes antes de que se diera, según lo reveló ni más ni menos Khabib Nurmagomedov.

La leyenda de las artes marciales mixtas fue uno de los primeros en saber el acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Manchester United, pero no en los tiempos que creen todos. Según reveló el ruso, desde hace un mes que él sabía que el portugués dejaría Juventus para pasar a los Diablos Rojos, según reveló en una nota para RIA Novosti Sport.

Cristiano y Khabib mantiene una buena amistad e incluso han cruzado en varias ocasiones comentarios en redes sociales. Para él, no fue sorpresa su arribo a Old Trafford. "Hace un mes, me dijo que se iba al Manchester United. Esperaba que el acuerdo se diera. Creo que el Manchester United encaja más con él que la Juventus. Para mí, el traspaso no fue una sorpresa", aseguró.

"Hablamos muchas veces, pero, cuando nos vimos -en persona-, tuvimos una conversación acerca de de dónde sacábamos nuestra motivación. Me dijo que quiere que su hijo sea exitoso. Cuando él era un niño, podía soñar solo con tener un simple par de botas", comentó sobre su relación y sus charlas con el portugués.

De esta manera, da para pensar lo dicho por Khabib. ¿Cristiano Ronaldo siempre tuvo en claro su llegada a Manchester United? Durante cierto momento, cuando ya se presumía su salida de Juventus, se lo vinculó con Manchester City, clásico rival del United, y hasta se dijo que había un acuerdo. Pero todo cambió de un día para el otro y, finalmente, se concretó su llegada a Old Trafford.