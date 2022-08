El mercado que hace Barcelona es llamativo, era un club prácticamente en quiebra hace algunas semanas y ahora es uno de los equipos que mejor y más se ha reforzado en toda Europa, encima, ha logrado habilitar a casi todos sus jugadores en el inicio del torneo español cumpliendo con el fair play financiero de LaLiga.

Este es un tema de conversación en casi todas las conferencias de prensa en Europa, varios personajes relacinados al fútbol se han pronunciado, Julian Nagelsmann, técnico del Bayern, Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, y Gary Neville, leyenda del Manchester United han sido contundentes contra el Barcelona y ahora se suma Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool que también habló del tema en la misma línea y sentenció: "No lo comprendo por distintos motivos".

"Si me dices que no tengo dinero, ya no gasto nada. Me pasó con la tarjeta de crédito dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fan del fútbol y no lo entiendo", explicó Klopp con una clara mueca de incredulidad de todo lo que pasa en LaLiga.

El entrenador recordó su época en Borussia Dortmund cuando el club estaba en una situación delicada y comparó con la actual situación del Barcelona: "El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que llegar en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", argumentó Klopp.

Barcelona ha comprado muchos jugadores importantes, Robert Lewndowski, Raphinha, Kessié, Andreas Christensen, Koundé pagando la clausula de varios de ellos a sus anteriores clubes y han podido debutar todos menos Koundé, algo que comenzó a generar una serie de comentarios como el de Klopp por el mundo del fútbol.