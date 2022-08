No fue un sencillo inicio de LaLiga para un Barcelona que no detiene su mercado de fichajes y que lentamente empieza a finiquitar nuevas operaciones que sigan haciendo crecer al equipo de Xavi Hernández. Horas después de igualar con Rayo Vallecano, un ex Real Madrid ataca con todo a Joan Laporta: "Esto es una mafia y tienen que ser castigados".

Los más de mil millones de euros en deuda y el limite salarial con el que convivieron los culés a lo largo del último tiempo no fueron problema para armar un equipo de ensueño donde los fichajes de Robert Lewandowski, Frank Kessie, Raphina, Pablo Torré, Raphina, Jules Koundé y Andreas Christensen suponen un oasis en una Liga donde apenas hay dinero para incorporaciones. La indignación con Barcelona eso sí, va más allá.

Y es que no solo cuestionan desde los Países Bajos la activación de palancas por parte de Joan Laporta o los millonarios fichajes que el club ha hecho en las últimas semanas, sino igualmente el como se trata a ese grupo de futbolistas condenados a tener que dejar el Camp Nou en el presente verano. Rafael Van der Vaart se mostró sin filtro en Ziggo Sport.

“Es una mafia”

“¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco imbécil”, empezaba en sus críticas el ex Real Madrid sobre un Barcelona que ha gastado en incorporaciones cifras cercanas a los 160 millones de euros.

El trato y las presiones a su compatriotas Frenkie De Jong o Memphis Depay, otro motivo de enojo en el neerlandés: “No se puede tratar a la gente así. ¿Qué gana demasiado? Firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados”.