El duelo de los entrenadores es una de las grandes claves en la final de la Champions League, tienen un rico historial de partidos en contra a lo largo de su carrera, incluso tienen entre sí, enfrentamientos en el duro derby de Merseyside.

Esa etapa del duelo entre Klopp y Ancelotti, ha quedado en el recuerdo de ambos entrenadores, porque a su gran relación tuvieron que sumarle un distanciamiento obligado por la rivalidad de los dos equipos.

El propio Klopp lo contó en la conferencia de prensa previa a la gran final de Paris, cuándo le consultaron sobre lo que es Carlo Ancelotti en su vida: "Obviamente es uno de los entrenadores más exitosos en el mundo, pero el es un modelo a seguir realmente. Es una de las mejores personas del mundo, creo que todo el mundo dice eso de él, y tenemos una relación muy buena que tuvo un pequeño descanso cuando él estuvo en Everton, porque ambos respetamos mucho esa parte del negocio, ya que hubieramos salido a cenar un par de veces, pero no lo hicimos en absoluto".

Sucede que cuando ambos vivían y trabajaban en Liverpool, uno dirigiendo a los Reds y el otro a los Tofees, la rivalidad de los clubes es tan grande en la ciudad que una reunión entre ambos hubiera generado una severa crisis institucional para ambos bandos.

Klopp, luego dejó en claro su admiracióin y respeto por Ancelotti: "Mi respeto para él es absoluto, es muy muy exitoso, no estoy seguro que haya ganado todo en todo lado, no se dentendrá intentado ganar siempre, eso no significa nada para este partido, obiviamente, pero lo respeto por eso".