Kylian Mbappé: "No voy a hablar ahora con Real Madrid"

Los jugadores del PSG hablaron dentro del campo en relación con el choque ante Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, pero también fuera de este. Las cámaras buscaron al delantero Kylian Mbappé tras la categórica goleada vs. Lille y el crack de 23 años envió un particular mensaje pensando en su futuro.

Los hombres de Mauricio Pochettino continúan dominando una Ligue 1 donde anoche pudimos ver una de sus mejores versiones. Lionel Messi y Mbappé fueron un huracán para el presente campeón del torneo, quien poco o nada pudo hacer ante la pegada de un PSG que carbura pensando en la eliminatoria contra los blancos.

Dicho emparejamiento hizo que los medios buscasen a Mbappé luego del encuentro para consultarle sobre su futuro. A diferencia de sus últimas evasivas a la pregunta que todos se hacen en Francia desde el pasado 1 de septiembre, Kylian accedió a responder y se mostró más categórico que nunca.

¿Esperanza en PSG?

El delantero ha generado un huracán de emociones en Paris desde que el club le cerrase la posibilidad de abandonar el Parque de Los Príncipes rumbo a España. A solo unos días de recibir a los blancos en la capital francesa, Mbappé se mostró más contundente que nunca a la hora de describir lo que pasa por su cabeza ahora mismo: "Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa".

"Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario", fueron las pablaras de un Kylian Mbappé que se encuentra listo para el choque más apasionante de los octavos de final de la Champions. El 15 de febrero y en su casa, el mundo del fútbol va a paralizarse.