La gran novela del mercado de pases llegó a su fin este fin de semana. Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain hicieron oficial la extensión de su contrato por tres temporadas más, pero los detalles alrededor de la negociación continúan saliendo a la luz.

El delantero francés comentó que le avisó de su decisión primero a Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, y que lo había hecho de forma personal, a través de Whatsapp. Posteriormente avisó en su club que iba a continuar allí.

El prestigioso medio The Telegraph publicó este lunes una entrevista en la que Mbappé revela que estuvo en contacto con Liverpool también durante sus negociaciones sobre la próxima temporada: "Hablamos un poco, no mucho, pero hablamos".

"Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre, mi madre ama al Liverpool. ¡No sé por qué, tendrás que preguntárselo a ella! Es un buen club y los conocimos hace cinco años. Cuando estaba en Mónaco los conocí. Es un gran club", se extendió.

Y luego explicó por qué se quedó en PSG: "Era agente libre y era importante retribuir a mi país. Si me hubiera ido me hubiera ido como un gran jugador, pero hay una parte sentimental. No creo que mi capítulo esté cerrado. Las cosas no habían terminado para mí en el PSG".