En una entrevista exclusiva con The New York Times, Kylian Mbappé volvió a referirse a su frustrado fichaje por Real Madrid, la renovación con PSG, las charlas con Emmanuel Macron y un posible futuro como merengue.

Kylian Mbappé no descarta fichar por Real Madrid: "Es como si fuera mi casa"

A solo unas horas de debutar por la UEFA Champions League, Kylian Mbappé vuelve a prender el ventilador para hablar sobre la que sin dudas ha supuesto la mayor novela del mercado de fichajes en décadas. El ‘no’ a Real Madrid, sus charlas con el presidente de Francia y la renovación con PSG, algunas de las confesiones de un delantero que no descarta incluso jugar en un futuro cercano por el Santiago Bernabéu.

Desde el 1 de septiembre del 2021 no había otro tema de conversión. La pregunta sobre donde seguiría la carrera de Kylian Mbappé acaparó todo durante meses en Europa, donde al final fue PSG quien impuso sus formas en una renovación histórica y que ha dado lugar a múltiples teorías o conspiraciones en el Parque de Los Príncipes. En una charla exclusiva con The New York Times, el crack de 23 años reconoce como hasta Emmanuel Macron pujó por su estadía en Francia.

"Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco…Él me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país…Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito", palabras de Mbappé sobre esas peticiones del primer mandatario francés sobre lo que ha sido la decisión que Kylian apunta como la más importante de su carrera.

“Parece como si fuera mi casa”

El delantero negó tener el poder de colocar entrenadores o compañeros en PSG, así como los conflictos con un Neymar que tanto ruido han generado en la prensa francesa. Dicho esto, el punto más importante de la entrevista llegó cuando The New York Times preguntó al delantero si se ve todavía con posibilidades de jugar en Real Madrid.

"Nunca sabes lo que va a pasar…Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido", reflexionaba quien no cierra la puerta a volver a sonar como refuerzo del conjunto Merengue. Con un contrato que termina por verano del 2025, más pronto que tarde volveremos a tener noticias de esa relación Real Madrid-Mbappé que tantas portadas ha creado en el viejo continente.