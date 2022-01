El delantero argentino no disfruta de la continuidad deseada en el cuadro de la capital francesa, por eso lo que tiene es mercado en el fútbol internacional.

Mauro Icardi enamoró al mundo en su paso por Inter, un trayecto que se forjó a puro gol, y el que lo llevó a fichar por PSG, club en el que ha vivido de todo, y su presente no es el mejor. Ahora tiene por encima a tres figuras de talla internacional, lo que hace más difícil su presencia en el once inicial.

Ante esa actualidad, el mercado comenzaría a moverse para el delantero argentino, quien también se ha visto afectado en su presencia por la selección de su país, a la cual no asiste desde hace un buen tiempo. Ahora, hay un club que toma fuerza por el ariete.

De acuerdo con información del Diario Sport, Juventus estaría muy interesado en ficharlo, ya que no continuarán contando con los servicios de Álvaro Morata, que no terminó por convencer y no harán efectiva la opción de compra con Atlético de Madrid.

Lo cierto es que según lo dicho por el medio de comunicación catalán, los Biaconeros tendrían sobre la mesa una jugosa propuesta para quedarse con el delantero, al que pretenderían en los próximos días, en el mercado de pases de invierno.

“La Juventus podría tener ya atado al sustituto de Álvaro Morata. El argentino Mauro Icardi estaría muy cerca de llegar a Turín con una cesión de seis meses más una opción de compra de 35 millones de euros. El PSG recibiría 2,5 millones ahora por la cesión”, sentenciaron desde Barcelona.