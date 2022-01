La situación de Manchester United sigue de mal en peor. La crisis ya es innegable y ni siquiera la llegada de Ralf Rangnick parece haber ajustado todos los problemas del equipo. En Inglaterra, por estas horas, surgió la información de que hasta once jugadores están deseando salir del equipo incluso en enero, cuestionando las decisiones del actual entrenador.

La última derrota de los 'Diablos Rojos' a manos de Wolverhampton en Premier League terminó por acrecentar los rumores de crisis. La salida de Ole Gunnar Solskjaer parecía ser una solución para mejorar al equipo, pero Ralf Rangnick no parece haber cambiado mucho la historia y el equipo sigue en la dirección equivocada. A esto hay que sumar las críticas a la llegada de Cristiano Ronaldo, quien parece haber hecho un 'terremoto' en el vestuario.

El diario The Mirror apunta a que once jugadores esperan poder salir de Manchester United en el presente mercado invernal. Una fuente cercan al club asegura que estos futbolistas se sienten marginados por Rangnick y por eso quieren pasar a otro equipo para tener más oportunidades. "Los jugadores están desmoralizados. Es una sensación de 'déjà vu' de años pasados. Los aficionados pueden pensar que los jugadores no están en condiciones de poner en práctica lo que el entrenador les pide que hagan, pero eso no es así", advierte el citado medio.

Entre los once jugadores que quieren irse de Manchester United se encuentran Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly y Dean Henderson. "Algunos simplemente han perdido la motivación y las ganas. Luego, hay una sensación en una parte del equipo de que hay algunos que siempre están llamados a jugar, no importa lo que hagan", cuestiona el Mirror.

La crisis en Old Trafford es evidente y sólo parece empeorar conforme pasan los partidos y los resultados no aparecen. Rangnick ya es tan cuestionado como su antecesor Solskjaer y Cristiano sólo aparece en las fotos donde se queja de algún error propio o de sus compañeros. Y ahora aparecen los frustrados del vestuario. ¿Habrá alguna solución?