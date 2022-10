Cuando el paritdo estaba igualado en cero, apareció una corrida que cambió todo, el iraní Karim Ansarifard abrió la cuenta en Chipre ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, pero no festejó el gol y fue llamativo.

De inmediato todos comenzaron a asociar el "no festejo" del iraní con alguna relación con el United, pero no, no tenía vínculos, su decisión de no celebrar el tanto, quizás uno de los más importantes de su carrera, pasaron por otro lado.

En este momento Irán está viviendo situaciones complejas, manifestacioes y pedidos de igualdad para las mujeres tras el asesinato de la polícia religiosa islámica a una dede Mahsa Amini, una chica que fue brutalmente agredida y asesinada por quitarse el velo.

El país se ha levantado con una serie de manifestaciones en Irán que comenzaron el 14 de septiembre de 2022 y siguen en todos los contextos, por eso Karim Ansarifard decidió pronunciarse aprovechando que los ojos del mundo estaban con él y su gol.

Tal cual hizo la selección masculina de fútbol de Irán, que en la pasada fecha FIFA decidieron tapar todos los simbolos de su indumentaria en la previa del partido ante Senegal como señal de protesta. Algunos futbolistas, incluso se animaron a postear en sus redes, claro los que viven fuera de Irán, porque en su país las redes ya han sido bloqueadas, es el caso de Sardar Azmoun que posteó: "No podía decir nada por las restricciones que tenemos, ¡pero no más! Miren lo que hacen con su gente. Esto nunca se borrará de nuestras memorias, asesinos. ¡Larga vida a las mujeres iraníes!".