La insólita queja de Xavi para el próximo partido de Barcelona: "Me llaman jardinero, no voy a parar"

En Barcelona no quieren dejar ningún detalle en lo que respecta a los partidos por LaLiga de España. Si bien se encamina rumbo al título tras el último triunfo ante Atlético de Madrid, para Xavi Hernández, cada duelo es importante y revisa absolutamente todo. En su última conferencia de prensa, elevó una nueva queja que involucra a los campos de juego de sus rivales.

Durante la última semana, el entrenador del Barça se quejó por la altura del césped y el estado del campo de juego del estadio del Getafe, Coliseum Alfonso Pérez, lo que le valió varias críticas. "Nos ha perjudicado, pero ya lo sabíamos. Ayer entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil. Se me ha criticado mucho por la superficie, pero es muy difícil para los jugadores jugar en este estado. Es malo para el espectáculo y hasta para el Getafe, porque el balón se queda trabado", llegó a decir.

Esto llevó a una polémica en donde Xavi ha tenido que defenderse, pero ahora sube la apuesta con el Estadio de Vallecas, donde jugará ante Rayo Vallecano. "Hemos avisado de que será muy intenso. Es el rival más intenso de la categoría. Son agresivos y las distancias son más cortas porque el terreno de juego es más pequeño. Será difícil. Es un campo realmente difícil para competir", comentó.

Pero hizo mayor hincapié en el campo de juego de su rival y advirtió a LaLiga por la hora de partido. "Espero que el césped esté en la medida reglamentaria, y jugar a las diez de la noche, nos favorece", sentenció. Y agregó respecto a las críticas que recibió: "Me da risa cuando me llaman jardinero, no voy a parar".

Barcelona se enfrenta a Rayo Vallecano este miércoles en el Estadio de Vallecas por la jornada 31 de LaLiga de España. Los de Xavi llevan una ventaja de 11 puntos con respecto a su escolta, Real Madrid, cuando restan ocho fechas para el final del torneo.