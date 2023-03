Thomas Tuchel ha iniciado con su nuevo ciclo como entrenador en el banquillo de Bayern Múnich. El DT había estado inactivo desde su salida del cuerpo técnico de Chelsea y ha sido llamado para tomar el puesto de Julian Nagelsmann en el Allianz Arena. Las últimas declaraciones del alemán han hecho enojar a la directiva del equipo de la Premier League.

La salida de Julian Nagelsmann de Bayern Múnich fue, para muchos, sorpresiva. Es por esto que pocos esperaban que Thomas Tuchel asumiera como entrenador del equipo bávaro en plena temporada, tal y como ha ocurrido horas atrás.

El propio Tuchel ha reconocido en conferencia de prensa que ha tenido que armar su cuerpo técnico en cuestión de días. "Mi cuerpo técnico tampoco estaba preparado, así que muchas gracias a sus familias por su flexibilidad. Arno Michels y Zsolt Löw, que han estado trabajando conmigo durante más de diez años, estarán conmigo. Esperamos sumar a Anthony Barry, que actualmente está en el Chelsea".

Chelsea enfurece

Según informa el diario The Telegraph, las declaraciones del alemán no han sentado nada bien en las oficinas de Chelsea. El club no ha recibido ningún tipo de comunicación para liberar a su entrenador asistente, por lo que se han enterado de los planes de Tuchel por su conferencia de prensa.

Anthony Barry llegó al cuerpo técnico de Chelsea con Frank Lampard. El asistente aún tiene contrato vigente con los londinenses y estos no accederán a su salida salvo que se pague una indemnización. Bayern también debe aceptar que el entrenador asista a Roberto Martínez en la Selección de Portugal. Este ya ha venido compaginando su rol con los Blues con la Selección de Bélgica junto con el técnico español.