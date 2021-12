Barcelona atraviesa un presente difícil, la eliminación en Champions League dejó un vacío grande en los aficionados y hasta en las directivas, ya que de esta manera no podrán ni siquiera percibir algo del dinero que iban a ganar si se clasificaban a los octavos de final.

Por tal motivo, y en aras de levantar al club, el presidente Joan Laporta se refirió a lo que pretende hacer de cara al mercado invernal de pases en Europa. Pese a que las cifras en la parte económica no son muy buenas, El Ejecutivo indicó que harán lo posible por fichar bien.

Es por eso que los rumores comienzan a hacer de las suyas en territorio catalán. Un futbolista con el que todos sueñan y que a la vez parece complicado su arribo al Culé, el goleador noruego Erling Haaland, quien ahora mismo se debe a la disciplina de Borussia Dortmund, pero que es preguntado por varios conjuntos.

Lo cierto es que un reconocido youtuber, Jordi Wild, hizo una particular promesa en caso que desde la institución blaugrana oficialicen la contratación del delantero que no se ha cansado de anotar goles en la Bundesliga de Alemania y como dato curioso no jugará el Mundial de Qatar 2022.

“Si Haaland ficha por el Barça, me tiño el pelo de su mismo color. Guardad tweet”, pues lo dicho por la personalidad de redes sociales quién de saber que jalan será jugador de Barcelona se tinturar a su cabellera de Rubio claro, tal cual como la tiene el futbolista.