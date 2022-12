No cabe duda que el joven futbolista de 20 años es una de las perlas que tiene el conjunto catalán, pero hay una historia bien particular.

Cuando Ansu Fati arribó a España, desde Guinea Bissau, su país natal, en primera instancia probó suerte con Real Madrid, equipo que por una particular razón le dio su negativa y no lo tuvo en cuenta para incluirlo en las categorías menores del conjunto blanco.

Y fue precisamente en charla con la revista France Football, cuando el talentoso deportista de categoría 2002 indicó cómo fue su proceso para probarse con el elenco Merengue. Eso sí, en primera instancia manifestó: "antes de fichar por el Barça probé con el Madrid".

Sin embargo, un argumento fue el que le presentaron en el club de la capital española para no tenerlo en cuenta dentro de los procesos de categorías menores y así lo recordó: "en ese momento, no tenían residencia para sus jugadores jóvenes. Por eso, decidimos que La Masia era la mejor opción".

Justamente en esa charla también tuvo espacio para hablar de lo que fue su camino en la cantera Blaugrana: "Marc Serra, mi primer entrenador en La Masia, me hizo comprender rápidamente en qué club había aterrizado y que, durante los partidos, tenía que respetar a mis rivales. También me animó a marcar más goles y a no hacer más este tipo de gestos superfluos".

Cabe recordar que Fati, de 20 años, es un jugador importante en el frente de ataque para Barcelona, y es uno de los más tenidos en cuenta por parte de Xavi Hernández, entrenador del club. De otra parte, él también fue citado por Luis Enrique para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.