La llegada de Xavi Hernández a Barcelona parece inminente, pero aún falta que el club catalán resuelva con Al Sadd la rescisión del contrato del entrenador en Qatar. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre lo que tendría que pagar la entidad blaugrana para liberar al excapitán y finalmente se conoce la cláusula de salida.

Luego del despido de Ronald Koeman, las opciones de Barcelona para el banquillo se redujeron a solo una. Xavi Hernández es el elegido por Joan Laporta y toda la Junta Directiva del club catalán para asumir el cargo y ya hay acuerdo total con el excapitán del equipo azulgrana para tomar el mando del primer equipo.

La comitiva del Barça ha puesto rumbo a la ciudad de Doha para cerrar la liberación del contrato del técnico catalán del equipo qatarí. Sin embargo, distintas fuentes aseguran que el equipo español deberá pagar una indemización a Al Sadd para llevarse a su entrenador de forma inmediata.

Cláusula de salida

El especialista en mercado, Nicolò Schira ha asegurado por medio de su cuenta en Twitter que el entrenador, con su última renovación de contrato con el equipo de Medio Oriente, aceptó la inclusión de una cláusula de rescisión. El monto a pagar para Barcelona sería de un millón de euros.

Sin embargo, el diario AS y la Cadena SER afirman que la cláusula real del DT es de 5 millones de euros. Estos además añaden que los jeques tienen un pacto de caballeros con Xavi Hernández para facilitar su llegada a Barcelona, pero que para esto sería necesaria la presencia de Joan Laporta en las conversaciones. De momento, el presidente no viaja a Qatar a cerrar el acuerdo, pero no se descarta que se presente en las reuniones próximamente.