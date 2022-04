¿La utilizarán o no? la estrella a la que tiene derecho PSG por ser campeón de la Ligue 1

Tras el empate 1-1 con Lens, PSG llegó a su 10º título de Ligue 1, y por esta razón tendrá una posibilidad que solamente se le ha otorgado a dos equipos en el balompié Galo: llevar una estrella encima de su escudo, algo que solamente tiene Marsella y Saint Étienne.

Al llegar a su estrella número 10, el equipo tricolor de la capital francesa puedes lucir a partir de la próxima temporada una estrella en la parte superior de su escudo, el cual lleva en la parte izquierda pero la camiseta. Sin embargo, hay una duda de si lo llevará o no.

Y es que en pasados días ya se había hablado de la opción, pero según parece, por temas de diseños de uniformes, no llevarán la estrella en su uniforme. Además, hay un rumor de que desde Qatar argumentan que si no ganan la Champions League, no podrán lucirla.

¿Por qué Marsella y Saint Étienne la estrella?

En el caso del cuadro blanco, que hace las veces de local en el estadio Velódrome, portan esa figura, ya que ellos fueron campeones de Champions League, y precisamente es el único equipo francés en conseguir el título de la competición de clubes más importante de Europa.

Ya por el lado del elenco verde, tenían esa estrella porque fueron los primeros en Francia en llegar a 10 títulos de Liga local, algo que evidentemente fue igualado en la tarde sabatina por parte del equipo que tiene en el frente de ataque a figuras de renombre internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.