Barcelona y LaLiga siguen creciendo en sus tensiones internas por esa situación económica que azota el Camp Nou desde hace años y que tiene a Joan Laporta pendiente de una próxima temporada donde habrá que reducir costes en todos los sentidos. Javier Tebas, máximo dirigente del campeonato, avisa que Pablo Gavi puede ser el primer daño colateral.

La gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid contó con la presencia del hombre que dirige LaLiga desde una capital española donde los mensajes públicos e internos para Barcelona por sus finanzas siguen siendo más que contundentes. El conjunto culé, con grandes excesos en masa salarial y costes de plantilla, ve con temor un futuro donde jugadores como Gavi o Ronald Araújo pueden ser agentes libre en solo 11 meses si es que la situación no da un vuelco de 180 grados.

“Creo que es importante que recordemos lo que dijo el vicepresidente del Barcelona en la Asamblea de junio y también en la Asamblea ordinaria, que lo que el Barça tenía que hacer, en general para su futuro, era disminuir la masa salarial. De 600 millones bajarla a 400 y creo que dijo un poquito más. A ver cuándo empezamos", comenzaba Tebas sobre esos contratos de Gavi o Ronald Araújo que pese a estar renovados hasta el 2026, pueden reducirse hasta el 2024 sino se les consigue inscribir como jugadores del primer equipo ante LaLiga.

Gavi, primer daño colateral

Ocurre lo mismo con el charrúa, pero Barcelona lleva buscando desde hace meses poder cambiar la situación del canterano ante LaLiga sin éxito. El temor a las ofertas que lleguen desde el resto de Europa, así como verse obligado a aceptarlas, se unen en un Camp Nou donde Joan Laporta, según apunta Tebas, tendrá que vender jugadores o generar ingresos por patrocinios si es que quiere conseguir su objetivo.

"El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que es una inscripción que tiene efecto la temporada que viene y no tiene efecto estos seis meses, por lo tanto no tiene nada que ver. Tiene efecto la temporada que viene y se puede denegar una inscripción porque la temporada que viene el déficit previsto del Fútbol Club Barcelona son más de 200 millones de euros a fecha de hoy. Entonces no parece oportuno aceptar esa inscripción”, confirma el propio Tebas sobre como a día de hoy, el canterano terminaría su contrato con Barcelona sobre el 1 de julio del 2024.