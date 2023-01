Jornada clave para el torneo del KO en España, donde restan solo cinco encuentros por delante y donde Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Osasuna esperaban por un sorteo de semifinales donde conocerían su suerte de cara a las próximas semanas. Así ha quedado el penúltimo cuadro de la Copa del Rey.

Tras derrotar a Real Sociedad, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla en una ronda previa donde hubo de todo en esos duelos a 90 minutos que todavía dejan secuelas en los clubes presentes, desde la Real Federación Española de Fútbol se citaron en Las Rozas para dejar en claro como serán los últimos pasos rumbo a una nueva final de la Copa del Rey.

Recordemos que esta será la primera y única ronde donde los clasificados se enfrentarán en llaves de 180 minutos, donde la presencia de dos encuentros se hace presente y donde desde la RFEF no ponen ninguna norma especial a la hora de sortear los enfrentamientos. Todos podían enfrentarse entre sí y por encima de todo, la localía en los partidos de vuelta solo será definida por la misma suerte. No existe la regla del gol de visitante y en caso de empate, la definición se va primero a la prórroga y luego, a los lanzamientos desde los once metros.

Camino a Sevilla

Las fechas del 8-9 de febrero y del 1-2 de marzo se encontraban reservadas por la Federación de cara a los que serán los próximos 4 encuentros de un torneo que como todos sus similares, veía de reojo el calendario. Medios como MARCA confirman que gracias a la presencia de Barcelona y Real Madrid en torneos como la Europa Legue y el Mundial de Clubes, todo podía verse modificado de cara a las próximas semanas dependiendo de cómo quedasen los emparejamientos.

Tras un sorteo que ya se encuentra en boca todos, las llaves rumbo a la final de La Cartuja de Sevilla del próximo 6 de mayo quedan así: Osasuna vs. Athletic Club y Real Madrid vs. FC Barcelona. Se busca nuevo campeón recordemos, tras la eliminación de Real Betis de una Copa del Rey que pronto volverá al ruedo.