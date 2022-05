FC Barcelona presiona para obtener la ficha de Robert Lewandowski para este mercado de pases. El jugador parece dispuesto a llegar al Camp Nou, pero las negociaciones con Bayern Múnich no serán sencillas y el club catalán se ha puesto un monto máximo de gasto.

Robert Lewandowski es el gran nombre en discusión en el entorno de FC Barcelona. Múltiples fuentes vinculan al polaco con el Camp Nou tras la confirmación del jugador de que no renovará su contrato. No obstante, el delantero está vinculado a Bayern Múnich hasta junio de 2023.

Desde Bayern han reafirmado por medio de sus altos directivos que no tienen intención de dejar ir a Lewandowski antes del final de su contrato. Sin embargo, es grande la presión que cae sobre el equipo bávaro de cara a este mercado de pases. El jugador estaría ejerciendo presión para ser vendido este verano.

Presupuesto limitado

No es secreto que FC Barcelona no atraviesa su mejor momento a nivel financiero. El equipo azulgrana no puede permitirse gastos exorbitantes, por lo que el fichaje del artillero polaco no es para nada simple. Según informa Mundo Deportivo, los catalanes esperan pagar 30 millones de euros por el traspaso, con un tope máximo de 35 millones.

Ahora la dirigencia azulgrana espera que su contaparte del equipo teutón acepte abrir las negociaciones por el taspaso. La voluntad del jugador de llegar al Camp Nou puede jugar un rol fundamental en el intento de fichaje en este próximo mercado de pases.