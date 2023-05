La sanción a Lionel Messi todavía causa conmoción en el mundo del fútbol y su caso es tan transparente como el agua: las ausencias a los dos entrenamientos fue la excusa perfecta del PSG para dispararle con munición pesada, dado que los precedentes no reflejan a simple vista una pena interna tan extensa que se le haya aplicado a una figura de las características del argentino simplemente por no participar de dos o tres horas de ensayo.

De hecho, en el mismo semestre, por ejemplo, la directiva del París Saint-Germain filtró su fastidio con Neymar tanto por los encontronazos en el vestuario con otros dos integrantes del plantel (habrían sido Vitinha y Hugo Ekitike) como por las versiones de presuntos conflictos con vecinos del barrio residencial en el que vive por realizar fiestas que se disolvían recién pasada la madrugada (sin contar las controvertidas imágenes que se viralizaron de su visita al reconocido local de comidas rápidas).

Y en esa misma línea, el archivo delata la acusación de Kylian Mbappé al propio PSG en su cuenta de Instagram por utilizar su imagen para la campaña de la renovación de abonos de la temporada venidera. En ambos sentidos, ni para el brasileño ni para el delantero francés se llegó a mencionar, o mínimamente a exteriorizar, correctivo alguno y mucho menos una reprimenda de la magnitud de la que se le aplicó a Lionel Messi.

Encima, como para echarle más combustible al fogón, los ultras, que desde hace semanas descargan toda su furia contra Leo en el Parque de los Príncipes, se volvieron a manifestar con insultos que se entendieron en todos los idiomas, hecho que provocó que las diferentes partes analicen los escenarios lo menos incómodos posible para cerrar el vínculo.

En síntesis, el capitán de la Selección Argentina no continuará en el PSG. Y lo cierto también es que la animadversión, que se generó desde hace un tiempo y que empezó a crecer cual caña de bambú desde el 18 de diciembre, está en su punto más álgido. Por lo que, por lo menos por estas horas, está en duda la presencia de Lionel Messi en el partido vs. Clermont del próximo tres de junio en París. Eso sí, del lado del jugador buscarían una decisión consensuada para no sufrir una nueva reacción que incluso llegue a la FIFA y que le complique el inicio de la campaña siguiente.