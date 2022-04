La imposibilidad de fichar a Erling Haaland debido a las altas pretensiones económicas ha hecho que Barcelona busque a otro crack del ataque como es Robert Lewandowski. El polaco no atraviesa un buen momento en su relación con la directiva de Bayern Múnich y consideraría salir en el próximo mercado para llegar al Camp Nou. En medio de esto, una frase de Joan Laporta hace ilusionar a los 'Culés'.

Lewandowski estudia seriamente salir del Bayern, ya que las negociaciones por su renovación no avanzan y las partes están firmes en sus respectivas posiciones. Desde el club no quieren renovarle por más de dos años, mientras que el jugador no sólo quiere una renovación por tres temporadas, sino también un aumento en su salario. Así, todo está en una situación delicada que podría aprovechar el Barça.

Joan Laporta ha dado el paso y confirmó que Barcelona buscará seriamente al polaco, quien lleva un total de 47 goles en 42 partidos disputados en toda la temporada. Lo hizo en Anoeta en medio del partido ante Real Sociedad por liga cuando después de sacarse una foto con un hincha, fue consultado. "¿Viene Lewandowski o no, en verano?", le preguntaron. Él respondió: "Éste sí que tiene más posibilidades".

Esta respuesta del mandatario 'culé' fue viralizada en un video que anda dando vueltas por redes sociales. No es para menos, ya que Barcelona parece estar decidido a llevarse los goles de Lewandowski al Camp Nou para que sea uno de los líderes del proyecto deportivo de Xavi Hernández.

En Bayern Múnich no quieren saber nada con dejar ir a su goleador. Si no logran renovar su contrato, la intención del club es que, de todas maneras, se quede a cumplir su contrato. "'Lewy' tiene contrato y seguirá con nosotros", aseguró Julian Nagelsmann en una reciente rueda de prensa. El futuro del polaco empieza a teñirse cada vez más de 'azulgrana', pese a las intenciones 'bávaras'.