No cabe duda que en el último tiempo el conjunto parisino ha fichado por todo lo alto, y en ese lapso se dio el lujo de tener a uno de los grandes de la historia del balompié.

Ahora mismo el crack se encuentra jugando en el equipo de sus amores, ese al que volvió luego de varios años, e incluso después de tocar la gloria con uno de los clubes más grandes del fútbol, y más aún cuando ya sabes lo que es tocar las mieles de ganar un Mundial.

Ese es precisamente el caso de Gianluigi Buffon, el histórico arquero italiano que a sus 45 años hace parte de la disciplina de Parma, equipo de la Serie B, en el cual comenzó toda su gloriosa carrera deportiva; y en el que ahora le está retribuyendo algo de lo que le dio.

Lo cierto es que en charla con el canal de Twitch, de su ex compañero de selección Italia, Christian Vieri, habló de varios momentos puntuales en su camino por el fútbol; pero causó bastante curiosidad cuando se refirió a cuando se vistió con los colores de PSG.

“Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, y visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un club buenísimo”, y es que no es para menos, dado que allí militó con futbolistas de la categoría de: Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, hasta Edinson Cavani.

Finalmente, una situación que dejó a varios usuarios boquiabiertos fue cuando afirmó que: “irme fue el mayor error de mi vida”, pero, ¿por qué? “renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría areola y no lo acepté. para mí juega el que se lo merece, por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí”.

Cabe recordar que Buffon es uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol, que marcó una época precisamente vistiendo la camiseta de Juventus, y que estando en el equipo de Turín disputó la Copa Mundial de la FIFA de Alemania 2006, en la cual se consagró campeón.