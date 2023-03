No hay duda de que Gianluigi Buffon es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. El guardameta, a sus 45 años, sigue atajando con la camiseta de Parma en la Serie B de Italia. Ahora el campeón del mundo ha confirmado para cuándo está previsto su retiro.

Gianluigi Buffon ha estado tanteando con el retiro desde hace años y, finalmente, se acerca el momento de colgar el uniforme. Tras un par de temporadas defendiendo el arco de Parma, el legendario portero italiano se aproxima al final de su carrera.

En diálogo con Christian Vieri en BoboTV, 'Gigi' habló de su paso por PSG, que fue lo último que se vio de él al más alto nivel. "Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí enseguida el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo, los rondos tenían una calidad increíble".

"Irme fue el mayor error de mi vida. Renuncié a 10 millones. Me dijeron que en la Champions habría jugado Areola, y no lo acepté: en el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser segundo en Francia? Como mucho podía serlo en Italia, y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y ficharon a Keylor en su lugar" añadió el guardameta.

¿Se retira?

Vieri preguntó al veterano de Parma por el final de su carrera y Buffon dio una fecha estimada. "Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo, no quiero que me consideren un segundo. Siempre voy al campo para mejorarme".