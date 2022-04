Tras una semana llena de elogios de Jürgen Klopp hacía Pep Guardiola, ahora le toca cambiar la mira a Liverpool y apuntar al otro equipo de Manchester, y el rival a vencer ahora es el United.

Era lógico que con tanto elogio al entrenador del City, una de las preguntas en la conferencia previa sea: ¿cómo está la relación de Klopp con Rangnick?

La respuesta de Klopp fue distinta a las que tuvo con Guardiola: "En pausa. No teníamos contacto desde que él estaba en United. Respeto su trabajo. Él respeta mi trabajo. No puedo hacer el juego Klopp-Rangnick, no lo hago", dijo.

Es que ambos entrenadores se conocen desde su época en Alemania, y el propio Klopp le asigna mucho crédito en lo que fue su propia carrera a Ralf Rangnick, a quien conoce desde 1997. Es más, se dice por algún comentario que hizo Pep off the récord, que desde que su Borussia Dortmund enfrentó al Hoffenheim de Rangnick, supo que tenía que cambiar a sus estrategias para que jueguen como ese equipo.

Y claro, también hubo elogios para el entrenador del Manchester United: "Lo respeto por todo lo que hizo en su carrera, hizo un trabajo increíble en todos los lugares en los que ha estado, tuvo un momento difícil en el Manchester United pero puedes ver los cambios que hizo y las partes que mejoró".