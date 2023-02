Liverpool visita a Crystal Palace con estos once probables por la fecha 25 de la Premier League

El Liverpool visita a Crystal Palace por la fecha 25 de la Premier League, los Reds de Jürgen Klopp esperan recuperarse de su humillante derrota ante el Real Madrid en la Liga de Campeones el pasado martes, y recuperar la memoria ganadora que habían encontrado en la liga.

Los Reds han obtenido dos victorias en sus últimos partidos, no pueden darse el lujo de perder puntos en esta etapa crucial de la temporada. Los visitantes no podrán contar con los servicios de Calvin Ramsay, descartado para lo que resta de temporada, Thiago Alcántara que estará de baja durante unas semanas más por una lesión en la cadera y Luis Díaz ha vuelto a los entrenamientos, pero el colombiano aún no está listo para participar.

Por otro lado, Crystal Palace se encuentra actualmente en el puesto 12 en la tabla de la liga. El conjunto local no podrá contar con los servicios de Nathan Ferguson, Sam Johnstone y Wilfried Zaha.

Probable XI de Crystal Palace

Guaita; Clyne, Anderson, Guehi, Mitchell; Doucoure, Lokonga; Olise, Ayew, Schlupp; Mateta

Probable XI de Liverpool

Alisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez