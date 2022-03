París Saint-Germain afronta las consecuencias ocasionadas por la eliminación que sufrió a manos de Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League. Mientras se replantea situaciones que acontecieron durante la campaña, el PSG buscará alcanzar diferentes objetivos antes de finalizar la campaña y pensar en el futuro del equipo.

1. Ganar la Ligue 1 e igualar el récord de títulos

En caso de consagrarse campeón de la actual edición de la Ligue 1 de Francia, el PSG igualará a Saint-Étienne como el máximo ganador de la competición, con 10 títulos.

Hasta el momento, se encuentra como único líder del torneo, con 65 puntos y 15 unidades más que sus inmediatos perseguidores, Olympique de Marsella y Niza.

2. Fortalecer el rol de Lionel Messi

Pese a contar con estrellas internacionales, el conjunto de la capital francesa no alcanzó el rendimiento colectivo que anhelaba y repercutió en el nivel individual de Messi, quien no halló un terreno propicio para desplegar su repertorio futbolístico o formar sociedades en el campo. Por lo tanto, el equipo deberá encontrar regularidad en el juego para que el argentino exhiba su mejor versión y no tenga que depender de arrebatos solitarios.

3. Renovar el contrato de Kylian Mbappé

La eliminación en la Champions League incrementó aún más la posibilidad de que Mbappé decida marcharse en libertad de acción a Real Madrid tras finalizar la actual campaña. De todos modos, los directivos del PSG agotarán todas las instancias para convencer al delantero de renovar el contrato que concluye el próximo 30 de junio.

4. Definir el futuro de algunas figuras

La derrota frente a Real Madrid sumó más dudas sobre el futuro de algunas figuras del plantel. Los principales apuntados son Neymar, quien podría ser transferido en el siguiente mercado de pases, y Sergio Ramos, que se incorporó a mediados del pasado año y no consiguió gozar de continuidad a raíz de reiteradas lesiones.

5. Sentar las bases de un proyecto deportivo

Con la Ligue 1 como único desafío hasta el final de temporada, el PSG intentará fortalecer los aspectos positivos del equipo y apostar por una filosofía de juego le permitiría atravesar un proceso de crecimiento futbolístico para alcanzar los objetivos a mediano y largo plazo. La impaciencia de las máximas autoridades del club, junto con el malestar de los simpatizantes, serían los principales escollos.

Uno de los detalles a definir será la situación de Mauricio Pochettino, quien podría ser destituido al finalizar el torneo.