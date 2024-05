Tras ser despedido de Roma y de sonar para diversos destinos en Europa José Mourinho volverá al ruedo. El ex entrenador de equipos como Real Madrid o Manchester United tendrá una nueva aventura al este de Europa y en un rincón más que inesperado. Fenerbahce de Turquía anunciaría su fichaje hasta el verano del 2026 a lo largo de las próximas horas. Vuelve The Special One.

Inglaterra fue el primer lugar donde se hizo el anuncio de la noticia. Sky marcaba como el entrenador portugués será el nuevo estratega del Fenerbahce turco a partir de la próxima temporada. Una información que ya ha sido confirmada por tierras españolas y que supone el inicio de una nueva aventura para The Special One. Mourinho tendrá su primera experiencia lejos de las grandes ligas por primera vez en casi 20 años.

Se dice igualmente como la operación ni mucho menos se dio hace solo unos días. Fenerbahce se encontraba en medio de un proceso electoral donde los dos candidatos a la presidencia apostaban por la llegada de José Mourinho. Mário Branco, director deportivo de la entidad y compatriota del ex entrenador del Real Madrid, ha sido clave para cerrar una incorporación vital para el gigante turco y que podría hacerse oficial en horas de la tarde según publican por España o Inglaterra. La amenaza de Arabia Saudita y sus ofertas también hizo que por Estambul se acelerasen todos los procesos.

Mourinho se encontraba en la carpeta de Fenerbahce desde hace varios meses. El conjunto turco ha vivido una temporada cargada de polémicas y donde se quedó por detrás del campeón Galatasaray en la primera división turca. Hasta el 2026 firmará Mou por un equipo que le abonaría según los reportes cerca de 13 millones de euros por temporada. Desde el 2004 que el luso no se encontraba dirigiendo por fuera de las cinco ligas europeas. Su objetivo pasa por recuperar a un gigante en horas bajas y con muchos roces a nivel social en estos meses.

José Mourinho, a un paso de ser entrenador de Fenerbahce: IMAGO

Mourinho llega a Turquía luego de una carrera para el recuerdo que en los últimos años había ido a menos. Benfica, Leiroa, Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Roma, el camino recorrido por The Special One antes de llegar a la pasional Estambul. Se espera que a lo largo de esta tarde José sea anunciado como nuevo entrenador de un equipo con hasta 54 torneos locales, 21 de carácter regional y una Copa de los Balcanes en el ámbito europeo. Empieza una nueva era para portugués.

Los planes del futuro para Mourinho

Relevo y Sky hablan de lo que puede ser la última experiencia de Mourinho en los clubes de Europa. Quiere dirigir por Arabia Saudita, lugar del que ya es embajador en diversos acuerdos con el Fondo PIF. A esto hay que sumarle su deseo por entrenar algún día a la selección de Portugal. Fenerbahce y Turquía pueden ser el final de una carrera en las ligas del viejo continente y donde el Special One reinó en prácticamente todos sus destinos.

El palmarés de Mourinho

Seis títulos en Porto. Otros ocho en Chelsea, cinco para Inter Milán, tres por el Bernabéu, otros tres en Manchester United y finalmente una Conference League con Roma. Es el palmarés de José Mourinho antes de llegar a una Superliga turca donde todos le esperan de cara a las próximas dos campañas. La última aventura del Special One antes de poner rumbo a Oriente Medio o al mundo de las selecciones, lista para comenzar.