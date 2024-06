Empieza una nueva era en Fenerbahce. José Mourinho ya llegó al gigante turco para desatar una autentica fiesta por Turquía. The Special One promete pelear por todo.

Hay que acabar con una década sin títulos de liga. Es el principal motivo para entender la llegada de José Mourinho a un Fenerbahce revolucionado desde el pasado viernes. El portugués ya fue presentando en la ciudad de Estambul y en medio de una fiesta para la historia del fútbol otomano. Locura total al Este de Europa con un Special One que dejó varias pincelados sobre la que apunta a ser su última aventura en el viejo continente.

“Siento una enorme responsabilidad. El fútbol es pasión y no hay más pasión aquí. A partir de ahora, esta camiseta será mi piel. Vuestros sueños son mis sueños”, palabras oficiales del luso desde Şükrü Saracoğlu Stadyumu. Una cancha que no pudo contener la emoción por el inicio de la era Mourinho y que incluso interrumpió en varias ocasiones su presentación. Es para muchos el mayor fichaje hecho por el gigante de Estambul desde hace varias décadas y el momento para iniciar un nuevo proyecto. José, igualmente emocionado por un recibimiento a la altura de su leyenda.

Mourinho fue el amo de ceremonia de una fiesta total. Más de 30.000 personas se congregaron para escuchar al luso. En el Şükrü Saracoğlu Stadyumu hubo promesas y declaraciones de amor total: “El amor que sentí desde el primer momento que mi nombre fue conecatdo al club es enorme. Un entrenador suele ser amado tras las victorias, en este caso siente que soy amado antes de la victorias…Eso para mi es una gran responsabilidad que siento y prometo que desde este momento pertenezco a vuestra familia. Esta camiseta será mi piel”.

José llega a un gigante en horas bajas. Lo hará por dos años y para terminar con una sequía de hasta 10 años en Fenerbahce. Galatasaray y su dominio de la primera división turca a lo largo de estos cursos será el gran rival a vencer para un Mourinho que llega a tierras otomanas en su primera experiencia lejos de las grandes ligas europeas en más de dos décadas. Hasta el 2026 firma The Special One por un proyecto donde muchos ven el final de su paso por el viejo continente. El siguiente escenario sería Arabia Saudita o el mundo de las selecciones.

Benfica, Leiroa, Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Roma. Es el camino recorrido por José Mourinho antes de llegar a un Fenerbahce que ayer vivió una fiesta dominada por un masterclass en liderazgo y motivación del Special One. Su último título lejos de las grandes ligas, la famosa UEFA Champions League del 2004 con los dragones y ante Mónaco en la ciudad de Gelsenkirchen por Alemania. Empieza para muchos el Last Dance del Special One.

¿Qué jugadores tendrá Mourinho en Fenerbahce?

Habrá que esperar al mercado, pero ya hay varias fichas fijas que serán pilares de Mou. Aparecen nombres como Dusan Tadic, Edin Dzeko, Rade Krunic, Luan Peres y Dominkik Livakovic. José llega a una plantilla plagada de experiencia y donde también tendrá desafíos en el ámbito de UEFA a lo largo de los últimos meses. Locura total en Estambul.

Locura en Estambul durante la presentación de Mourinho: IMAGO

¿Cuál fue el último título de Fenerbahce antes de Mourinho?

Los canarios amarillos levantaron por última vez la liga local en la campaña 2013-2014. Hablamos de la peor racha en la historia del Fenerbahce en cuanto a pelear por la primera división otomana se refiere. ¿El palmarés del club? 35 títulos nacionales repartidos entre diecinueve Ligas, siete Copas, nueve Supercopas y una Copa de los Balcanes en el ámbito internacional. Empieza la era José Mourinho por Estambul.