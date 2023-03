AC Milan ha conseguido, luego de 11 años, avanzar a unos cuartos de final en la Champions League. El equipo rossonero venció en el ida y vuelta a Tottenham y avanza a la próxima etapa. Olivier Giroud protagonizó un gran momento con Thierry Henry tras el final del encuentro de vuelta en Londres.

Luego de la victoria por la mínima diferencia en San Siro, AC Milan acabó con la participación de Tottenham en la Champions League con el empate a cero en Londres. El Diavolo no entraba entre los mejores 8 de Europa desde la temporada 2011-2012.

Olivier Giroud ha sido uno de los jugadores clave para el resurgir de AC Milan en la Champions League. El delantero francés marcó 4 goles y 2 asistencias en la fase de grupos. Si bien no logró anotar en la llave de octavos, el artillero es clave en el armado táctico del equipo.

Reencuentro con Henry

La leyenda del fútbol francés, Thierry Henrry estuvo acompañando al grupo de panelistas de CBS para el encuentro de este miércoles. El exjugador reaccionó de una manera impresionante con la aparición de Olivier Giroud en las pantallas para dar sus declaraciones.

"¡Hey! Oh la la, es el hombre" gritó Henrry en pleno programa. "Cuidado, este tipo es guapo" añadió el exjugador sobre quien fue su compañero en la Selección de Francia. Las leyendas de Arsenal no pudieron aguantar las carcajadas al aire. "Como ex Gunner, siempre se siente bien ganar contra el Tottenham" dijo el atacante de Milan.