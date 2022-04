Este miércoles, el estadio Wanda Metropolitano y su amplia cantidad de aficionados en las gradas, presenciaron o que fue un partido picante entre Atlético de Madrid y Manchester City; a ver recordar que tras el marcador agregado de 1-0 a favor de los britanicos, los de Diego Simeone se quedaron por fuera de la Champions League.

Recién terminó el compromiso, Koke fue el primero en hablar con los medios de comunicación: "lo primero orgulloso de cada uno de mis compañeros y todo lo que rodea a nuestra gente y nuestra afición, porque cuando lo dejas todo no hay nada que reprochar. Hoy teníamos mucha ilusión y muchas ganas. Hemos hecho una Champions fantástica".

Se refirió al estilo de juego implantado en la vuelta de cuartos por parte de sus DT y compañeros: "los que opináis sois vosotros. Muchas veces nos tildan de si perdemos tiempo, de si somos el antifútbol. Hoy ya podéis opinar vosotros de lo que se ha visto en el campo. Presionando, estás teniendo ocasiones", sus rivales se tiraron "al suelo, pierden tiempo, a ver qué piensa la gente hoy", dijo a Movistar.

Otro de los que compareció ante los medios de comunicación fue el guardameta Jan Oblak, "una pena. Creo que hemos hecho un gran partido y un gran esfuerzo. Hemos merecido más. Es una pena. Estamos decepcionados, pero creo que hemos hecho todo para marcar y ganar el partido. Nadie puede reprochar nada, porque todo el mundo ha dado todo de sí mismo. Al final, no ha salido. Ha faltado un poco de suerte para marcar algún gol, pero esto es fútbol”.

También entregó sus apreciaciones sobre lo sucedido al final del partido: "el árbitro lo que ha dicho es que Felipe se ha peleado con otros. Pero a Felipe lo he visto fuera. Un partido tenso se puede convertir en algo así. Todo empezó con el árbitro y al final se complicó para todos, entró gente desde el banquillo, normal que haya empujones, palabras malas, pero es la tensión del partido. Al City le ha venido bien. Así han perdido un poco de tiempo. Y a nosotros nos lo quitaron".

Y una de las imágenes que ronda en redes sociales fue un amago de bronca entre Savic y algunos jugadores de Manchester City, por ello el arquero sentenció: "en el túnel no he visto nada. He estado fuera agradeciendo a la gente, porque al final el ambiente y los ánimos desde la grada son increíbles. Es una pena que se ha escapado la Champions en este año, pero el ambiente ha sido increíble”.