Mientras Manchester City se enfoca en la Champions League y en el cierre de los objetivos del fútbol doméstico, los movimientos del mercado de pases empiezan a asomar y a afectar al plantel. Josep Guardiola fue sorprendido en conferencia de prensa por el anuncio de la salida de uno de sus futbolistas.

En la previa del duelo de vuelta ante Atlético de Madrid, al entrenador español le preguntaron si estaba al tanto de que Fernandinho había comunicado que no va a seguir con los Citizens la próxima temporada. "Vaya. No lo sabía Tú me das la noticia. No lo escuché. Veremos que sucede. No sé qué pasará. Él es muy importante. Le preguntaré", respondió.

Lo cierto es que el contrato del volante brasileño con Manchester City finaliza en junio y ya anunció que no extenderá su vínculo tras 9 temporadas. Últimamante, Fernandinho ha perdido la titularidad y declaró que desea irse a un club en el que pueda ser protagonista.

A pocas semanas de cumplir 37 años, el ex Shakhtar Donetsk tiene como prioridad regresar al Brasileirão y ya hay tres clubes interesados en contar con él en el plantel. Según el medio Globo Esporte, Corinthians, Botafogo y Flamengo ya lo contactaron para ofrecerle un contrato desde mitad de año.

Sin embargo, el propio diario brasileño explicó que el deseo de Fernandinho es jugar con la camiseta de Athletico Paranaense, el club con el cual debutó como profesional en 2002. El volante jugó allí tres años, en los que disputó 72 partidos, marcando 14 goles.