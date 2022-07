Ahora mismo, si alguien es intransferible, inmovible y casi que inmune en Real Madrid, es Karim Benzema, el delantero francés que fue una de las piezas claves para la institución en la exitosa campaña inmediatamente anterior en la que cosecharon el título de Liga y de Champions.

Lo cierto es que como en el cuadro blanco no se pudieron hacer a los servicios de Kylian Mbappé, y no quieren dejar nada al azar, desde las directivas ya piensan en el jugador que eventualmente sea el reemplazante natural del Galo, cada vez que él no pueda estar.

De acuerdo con Mundo Deportivo, desde las huestes Merengues, no se irían a romper el mercado de pases, sino que echarían mano de lo que tienen cerca y lo que parece ser es que tres talentos del club serían los llamados a ser los segundos del Gato.

El tradicional medio español tiene en primer lugar y como el principal llamado a tomar el ataque cuando no sea disponible el francés, al hispano-dominicano, Mariano, quien posiblemente, según dicen, sea más tenido en cuenta por Carlo Ancelotti para esta temporada.

Y es que en el club, Luka Jovic ya no está así que es altamente probable que Mariano sea el encargado de tomar las banderas del ataque. Solo el tiempo se encargará de dilucidar si es él o las otras dos cartas que hay sobre la mesa para el Merengue.

En un tercer escalón cae Borja Mayoral, el ariete que estuvo cedido a Getafe y que para esta temporada podría tener más minutos con el equipo en el que evidentemente siempre ha soñado estar. La última opción para Carletto, es Juanmi Latasa, el goleador del Real Madrid Castilla de Raúl, que espera romperla y tomar ese lugar de sustituto.