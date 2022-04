El escándalo de la Supercopa de España tiene al fútbol de península ibérica en vilo. Tras más de 48 horas cargadas de polémicas, muchas preguntas y pocas respuestas de los enteres oficiales, Luis Rubiales atendió a los medios en la sede de la Real Federación Española de Fútbol para dar sus explicaciones a los audios filtrados con Gerard Piqué.

"Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir, estoy indignado por las falsedades y tengo un gran enfado por las falsedades y porque se esté dando importancia a las falsedades y no a que me hayan sustraído información de manera ilegal…Llevo cuatro años en la RFEF, no he tenido ni una sola semana donde haya ataques, avalanchas continuas contra mi persona y contra esta institución. Aunque está siendo más grave", abría Luis Rubiales en una rueda de prensa que superó las más de dos horas y media de preguntas.

El acuerdo con Piqué

"¿Cómo se gestó? Kosmos nos propone un cambio de formato, cambio de formato que yo ya propuse yendo a vestuarios, a Federaciones. Cuando vienen y me lo proponen digo "estamos alineados, estamos en la misma idea y línea”.

“La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie (Piqué). Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español. 50% para los clubes que participan, 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí. Es más, esto ya lo hemos contado. Esto se ha votado sin ningún voto en contra. Este acuerdo se ha votado en la Asamblea".

Sobre la moralidad del acuerdo

"Todos estamos de acuerdo en que es legal. Estamos en el plano ético. Cada uno tiene su moral y su ética, pero en la RFEF no nos regimos por la ética del director de comunicación, del secretario ni del presidente. Tenemos tres filtros y hemos pasado los tres”.

“Con respecto a Piqué: he luchado siempre por que los futbolistas no terminan con 30-35 y no hagan nada más. Ojalá y cada vez más haya futbolistas como Piqué que tengan otras actividades. Es lo que queremos, que cada vez estén más formados. Tenemos aquí a los responsables del buen gobierno, que nos dijeron "si la relación es de Arabia con Kosmos, aquí no hay ningún conflicto de competencia".

Normas FIFA

"Dicen que se prohíbe justo lo que se permite. Han sesgado el artículo. Pero es que aun así, la Federación y Piqué no están en esta situación. La RFEF no le paga nada a Kosmos, entérense, no le pagamos nada a Kosmos. Por lo tanto no es aplicable ese artículo de FIFA. Tercer nivel superado. Otra mentira más"

Qatar como sede

“Hoy aparece el contrato de Qatar. Falso. Al periodista le daba igual la verdad, ya tenía su relato hecho. Que la verdad no te estropee una noticia. El contrato de Qatar, que no es tal contrato, es un acuerdo de 33 millones que tendría que ser validad por un órgano, y no lo validaron. Y esto lo conoce el periodista porque se lo hemos explicado".

Críticas de Simeone

"Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación. En cuanto al salario, me he explicado de forma clara".

Más acuerdos con Kosmos

“No tenemos ninguna relación económica con Piqué, no hay ningún problema con el código ético. Este artículo es para esta gestión, no existe una relación económica entre Kosmos y la RFEF”

Audios de los Juegos Olímpicos

"Igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué. Yo para ellos soy Rubi y ellos para mí son Geri o quien sea. Y yo soy así, soy de Motril, voy a seguir chocando la mano, no voy a cambiar. Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Hablé de De la Fuente de él y de muchos otros. Yo le dije me han llamado este y el otro, tú toma las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después Luis, visto está, tomó otra decisión. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido".

Las comisiones a Pique y Kosmos

"Lo de los 24 millones, si es ético o no ético la pregunta no es esa. Si un intermediario trabaja y cobra un 10% de todas las partes, ¿está dentro del mercado? Sí. Él fue quien nos presentó a ese parte, y ha negociado con ese partner esa posibilidad."

La empresa no es nombrada en el contrato

"Nosotros no teníamos que llevar esto a la Asamblea, soy el presidente y tengo legitimidad para negociar. Era un acuerdo por 10 años y decidimos llevarlo al máximo órgano, aunque yo tuviera legitimidad. El apoyo fue bastante... nos decidimos muy respaldados. ¿Estábamos obligados a hacerlo? No, lo hicimos por un ejercicio de transparencia".

Culpables de las filtraciones

“¿Quién está detrás de esto? Yo lo sé y ustedes también. Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero o que me metan algo en el dispositivo. Si hay gente dispuesta actuar de alguna manera... ¿de qué estamos hablando? (...) Son una mafia”.