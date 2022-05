Bolavip se trasladó hasta la ciudad deportiva de Valdebebas para vivir el Media Open Day del Real Madrid en lo que son las horas previas a la final de la UEFA Champions League. En lo que fue la última gran jornada abierta del conjunto blanco antes de viajar a Paris, desde el club aparecen ‘palos’ como los de Luka Modric hacía Kylian Mbappé.

La pregunta rodeaba el ambiente y si bien dicho encuentro del club con la prensa partía del hecho de reunir a los medios para la antesala de la final de la Liga de Campeones, al realidad es que todos los presentes teníamos solo un interrogante: ¿Qué piensan en Real Madrid de las decisiones de Kylian Mbappé?

Carlo Ancelotti pidió no hablar del tema ante nuestros ojos, Casemiro solicitó respeto al jugador y amigos del crack francés como Karim Benzema apostaron por asegurar que no hay problema. La realidad en los pasillos de Valdebebas era una muy distinta, en Real Madrid siguen sin entender las formas de Mbappé para frustrar una operación pactada desde agosto del 2021.

Modric y un sutil ‘palo’

El croata charló con COPE y MARCA para analizar lo que se viene ante Liverpool, así como para responder a las preguntas sobre su continuidad. Con un contrato que a día de hoy finaliza por los primeros de julio, el 10 de los blancos aseguró que no habrá problemas para renovar este al mismo tiempo que se acordó de Mbappé.

"No, estamos hablando el club y yo, pero tenemos buena relación.... ¿Hacer lo de Mbappé? Yo no. Yo no lo hago, seguro. Pero que el club me lo haga a mí (bromea). No, estoy bromeando. Tenemos mucha confianza entre nosotros, nos llevamos muy bien y va a pasar lo que tiene que pasar. Pero ahora es la final y eso es lo más importante. No quiero pensar en otra cosa", fueron sus palabras en los box destinados por Real Madrid a las entrevistas que ahora mismo recorren el mundo tras el Media Open Day.

Sobre la decisión de Mbappé, el croata se mostró tajante: “El Real Madrid va a seguir en lo más alto, por encima de cualquier jugador, de cualquier cosa, y no hay que dar más vueltas. Yo creo que tenemos muy buen equipo, muchos jugadores que pueden crecer mucho, que han hecho gran temporada y a lo mejor valorar lo que tenemos aquí. Jugadores que a lo mejor algunos se convierten en grandes estrellas en el futuro".