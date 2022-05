Real Madrid está a pocas horas del duelo más importante de toda la temporada: la final de la UEFA Champions League ante Liverpool se acerca, aunque la cabeza todavía retumba con el caso de Kylian Mbappé. El francés decidió no fichar por el conjunto 'merengue' y seguirá en Paris Saint-Germain. Por primera vez, en el Bernabéu se conocieron las primeras opiniones respecto a esta decisión en el Media Day previo a la definición europea.

Uno de los primeros en manifestarse respecto a Kylian Mbappé fue el técnico Carlo Ancelotti. El entrenador de Real Madrid siempre ha dado algunas indirectas respecto a la posible llegada del francés, pero esta vez prefirió hacerse a un lado respecto a la decisión final del jugador de seguir en París. "Solo hemos pensado en lo que tenemos que pensar. Respetamos a todos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Nunca he hablado de un jugador que no es del Real Madrid y nunca lo haré", sentenció.

La palabra más buscada respecto al caso Mbappé fue la de Karim Benzema y no es para menos. Reconocido como uno de los más allegados al joven jugador por compartir convocatorias con la selección de Francia, su opinión podía hacer ruido. "Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final de la Champions League. No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Prefiero no hablar. No estoy enfadado, solo te digo que estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otras cosas", dijo en entrevista con #Vamos de Movistar.

En otra nota para Jugones, el goleador detalló un poco más su sentir respecto a Kylian Mbappé. "¿Traicionado? ¿Por qué? Cada uno tiene que estar focalizado en sus cosas. (...) Cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado. Cada uno hace lo que quiere", expresó. A su vez, fue consultado sobre la foto que publicó en su Instagram tras conocerse la decisión del jugador parisino. "No es contra Mbappé, lo puse porque amo al Real Madrid. No hay historia de traición, ni nada", explicó.

Bolavip habló con Casemiro sobre Mbappé

Bolavip asistió al Media Day de Real Madrid antes de la final de Champions League ante Liverpool y pudo hablar con una de sus figuras más emblemáticas del mediocampo. Casemiro también fue consultado respecto a la decisión de Kylian Mbappé de elegir al PSG. "Cada uno toma la decisión que quiere. Cada uno hace lo que quiere de su vida y si Mbappé decidió quedarse en el París hay que respetarlo. Es muy fácil hablar desde aquí porque es el mejor club del mundo (...), pero nosotros tenemos que respetar su decisión, decisión de él, de su familia, del club. Ojalá que sea lo mejor para él", opinó el brasileño.

En tanto, definió en una frase lo que significa ganar títulos en el Real Madrid. "Este club no vive de jugadores, este club es de historia. Los jugadores pasan, paso con di Stéfano, con Gento, con cristiano, con Ramos... El Madrid seguirá ganando. Gana el Madrid. La afición puede estar algo triste por lo de Mbappé, pero el Madrid ganará durante toda su vida", manifestó.